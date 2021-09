Messa in sicurezza della Scala dei Turchi, Musumeci si impegna con Realmonte

“Abbiamo avuto l'impegno della Regione a mettere in sicurezza il versante occidentale della Scala dei Turchi, il presidente ci ha detto che si occuperà personalmente di verificare quali sono state le cause della chiusura del porticciolo e della mancata fruizione dello specchio d'acqua per risolvere le eventuali problematiche e restituire il sito alla fruizione pubblica”. Così ha parlato Sabrina Lattuca sindaco di Realmonte a margine dell'incontro istituzionale avuto nell'aula consiliare con il presidente della Regione, Nello Musumeci.