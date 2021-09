Da Licata a Cammarata, tour agrigentino per il presidente Musumeci: "Raccogliamo le istanze dei territori”

Dopo l'inaugurazione della casa Sciascia di venerdì scorso a Racalmuto, nuovo tour agrigentino oggi e domani per il governatore della Regione Nello Musumeci. Licata, Palma di Montechiaro e Relamonte i centri interessati oggi mentre domani, l'agenda degli incontri istituzionali parte da Cateltermini per poi proseguire a San Giovanni Gemini e Cammarata.

Con largo anticipo rispetto all'orario previsto, il capo del governo regionale si è presentato al municipio di Licata dove è stato accolto dal primo cittadino Pino Galanti. “Giro i comuni dell'Isola per testimoniare la vicinanza del governo – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il presidente Musumeci – per ascoltare e raccogliere le proposte e le richieste dei territori. La pandemia mi ha costretto a cancellare visite in oltre cento comuni e adesso si cerca di recuperare nella speranza che si facciano più vaccini, diminuisca il contagio e non ci sia più bisogno di richiudere”.

Alla viglia dell'avvio del nuovo anno scolastico, il governatore della Regione lancia un messaggio a studenti e personale scolastico. “Siamo in linea con i parametri nazionali – dice Musuemci – l'ultimo nostro pensiero è la chiusura delle scuole, i ragazzi hanno il diritto di tornare a vivere l'ambiente scolastico e di tornare a fare comunità. Auguro a loro – aggiunge il presidente della Regione siciliana – tutte le fortune con l'avvertenza che rispettare le norme costituisce una garanzia per tutti. Voglio anche ringraziare tutto il personale scolastico perchè senza il loro impegno sarebbe stato tutto più difficile”.