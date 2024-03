Amministrative 2024, si scaldano i motori in vista dell'appuntamento di giugno

Si iniziano a scaldare i motori della politica nei sei comuni che a giugno saranno chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali l'otto e nove del mese in contemporanea al voto per le Europee.

Si tratta di centri di piccole o medie dimensioni, che però avranno comunque un valore nello scacchiere politico provinciale.

Alle urne andranno Naro, Santa Elisabetta, Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Racalmuto e Campobello di Licata.

Proprio quest'ultimo centro, che è il più grande, è quello che al momento vede l'attività politica più "frizzante", e così non potrebbe che essere se si considera la storia recente che ha visto lo scioglimento del Comune per annullamento del voto.

Ad essere ricandidati sono il sindaco uscente Antonio Pitruzzella, sostenuto dal Partito Democratico e da liste civiche e dall'ex sindaco Michele Termini, che è sceso in campo praticamente fin da subito e dovrebbe essere sostenuto dal centrodestra.

In realtà i partiti che sono oggi al governo della Regione oggi punterebbero su un altro candidato, la già consigliera comunale Genny Termini (che non ha però ancora ufficializzato la propria candidatura). Su Vito Terrana, invece, punterebbe la Nuova DC.

Poche conferme istituzionali sulle candidature a Racalmuto: l'uscente Vincenzo Maniglia pare sia pronto a tentare un nuovo mandato, ma al momento non ha chiuso il quadro con la sua maggioranza. Hanno già ufficializzato al momento l'ex sindaco Salvatore Petrotto e l'avvocato Lillo Bongiorno. Non ufficiali, ma spesso ricorrenti nei rumors, sono i nomi di Angelo Di Vita (Fratelli d'Italia) e Salvatore Picone (Società civile).

Ad Alessandria della Rocca al momento ufficiali sono le candidature di Salvatore Mangione, sostenuto da "Per una nuova Alessandria", e di Giuseppe Montana, ex segretario del Pd, mentre a Naro al momento è sfida a due tra l'uscente sindaca Maria Grazia Brandara e l'ex dirigente regionale Roberto Barberi.

Due gli sfidanti ufficiali al momento a Santa Elisabetta, cioè il sindaco uscente Mimmo Gueli e l'attuale presidente del Consiglio comunale Liborio Gaziano.

A Caltabellotta al momento tutto tace o quasi: al momento non risultano candidature ufficiali: pare voglia tentare un nuovo mandato l'attuale sindaco Calogero Cattano. Altri nomi che circolano con insistenza sono Vito Marsala, Biagio Marciante e Michele Ruvolo.