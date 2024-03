Amministrative a Campobello, il candidato sindaco Pitruzzella teme strumentalizzazioni politiche della Dc

Antonio Pitruzzella, l'esponente del partito Democratico che per oltre un anno ha amministrato il Comune di Campobello di Licata, dopo il decadimento dovuto all'annullamento delle elezioni a causa di un errore di stampa delle schede elettorali, ritenta la scalata verso il palazzo di città. Nel centro agrigentino, attualmente commissariato dalla Regione, si voterà a giugno prossimo e in attesa della formalizzazione di liste e candidati ufficiali, la campagna elettorale che si preannuncia di fuoco è già iniziata.

Pitruzzella, dagli studi di AgrigentoNotizie, denuncia la potenziale strumentalizzazione della Nuova Democrazia Cristiana e pone l'accento sulle nomine decadute, dei consigli di amministrazione di due case di riposo. “Con due decreti dell'assessore regionale alla Famiglia, si sciolgono i Cda perché nominati da un sindaco decaduto – dice Antonio Pitruzzella che aggiunge - la sentenza del Cga che annulla le elezioni viene resa pubblica il 16 di agosto, il giorno successivo il presidente di una delle due Ipab scrive all'assessorato e chiede chiarimenti.

Il Cga annulla le amministrative di Campobello di Licata: Pitruzzella non è più il sindaco

Da Palermo rispondono il 19 settembre del 2023, citando delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale scrivono che è da considerarsi illegittima la decadenza automatica dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto di assistenza per anziani perché comunque si tratta di atti di natura gestoria e che non hanno nulla a che vedere con la decadenza dell'amministrazione. Con un decreto del 19 marzo del 2024 invece – dice ancora Pitruzzella – lo stesso assessorato ribalta la tesi iniziale e dice che per effetto della sentenza di annullamento delle elezioni, anche i membri del Cda delle Ipab nominati dal sindaco si devono considerare decaduti”. Una situazione che per il candidato sindaco è da ritenersi paradossale anche in virtù di tutti i provvedimenti emanati durante l'attività amministrativa, matrimoni compresi. Intanto, sulla vicenda del decadimento e dei relativi commissariamenti della gestione delle due case di riposo, il gruppo all'Ars del partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare e in attesa delle eventuali risposte dell'assessorato alla Famiglia, a Campobello di Licata si scaldano i motori per una corsa che già da adesso, si preannuncia difficile per quanti si contenderanno l'ambita fascia tricolore.

Commissariate 2 case di riposo: i Cda erano stati nominati dal sindaco annullato, Pd: "E i matrimoni civili, l'erogazione di contributi e le delibere del Consiglio?"