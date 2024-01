Amministrative 2024, sei i comuni al voto entro l'estate: tra voglia di riscatto e tentativi di riconferma

Si voterà probabilmente alle porte dell'estate, nel giugno prossimo, nei sei comuni chiamati alla prova delle Amministrative in provincia di Agrigento. La data presunta, anche se al momento manca ancora il decreto da parte della Regione siciliana, è quella dei prossimi 8 e 9 giugno, cioè gli stessi giorni in cui gli elettori di tutti i paesi Ue andranno a rinnovare il Parlamento europeo.

Cinque centri andranno ad elezioni per scadenza naturale di mandato, cioè Naro, Santa Elisabetta, Alessandria della Rocca, Caltabellotta e Racalmuto, mentre uno, Campobello di Licata, è senza amministrazione ormai da alcuni mesi, cioè da quando il Cga, accogliendo un ricorso elettorale, ha annullato le elezioni a causa di errori commessi dalla Prefettura nella stesura della scheda elettorale. Proprio qui, nel più grande dei centri chiamati al voto, c'è un candidato ufficiale, cioè l'ex sindaco di centrodestra Michele Termini, uscito sconfitto dalle ultime Amministrative. Dovrebbe essere della partita anche il sindaco uscente, Antonio Pitruzzella, sostenuto dal centrosinistra, che ritenterà le urne.

Abbastanza "stagnante" il quadro in tutti gli altri centri, dove la campagna elettorale è ben lungi dall'essere iniziata e così non potrebbe non essere, trattandosi in larga parte di centri di piccole dimensioni. Quello che al momento apparrebbe chiaro è che tutti i sindaci uscenti sembrano intenzionati a tentare un nuovo mandato. Quasi nessuno di loro ha ufficializzato, sia chiaro, ma appare scontata ad esempio la corsa per il terzo mandato di Domenico Gueli a Santa Elisabetta (che potrà ricorrere alla legge regionale approvata negli anni passati per le comunità più piccole), così come la ricandidatura di Giovanna Bubello ad Alessandria della Rocca e di Maria Grazia Brandara a Naro. Sembrerebbe interessato a tentare il nuovo mandato anche Vincenzo Maniglia a Racalmuto, così come Calogero Cattano a Caltabellotta, ma anche in questo caso mancano le ufficialità.