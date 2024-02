Amministrative a Santa Elisabetta, si ricandida il sindaco Mimmo Gueli

L'attuale sindaco di Santa Elisabetta, Mimmo Gueli, sarà candidato per il terzo mandato. L'annuncio arriva stamattina con una nota.

L'oggi presidente dell'Ati potrà tentare ancora una volta le urne grazie a quanto previsto dalla nuova legge nei comuni fino a 5 mila abitanti. La sua individuazione come candidato sindaco è arrivata dopo un' assemblea pubblica alla quale hanno partecipato gran parte delle forze e delle componenti dell’attuale amministrazione. A ratificare la scelta è stato poi il direttivo della locale sezione del Partito Democratico.

“Sono stati 10 anni di intenso e appassionato lavoro, al servizio della collettività – dichiara Gueli in una nota - Abbiamo attraversato la fase dell’emergenza pandemica che ha complicato fortemente il contesto istituzionale e nonostante questo abbiamo raggiunto comunque grandi risultati e obiettivi, andando anche oltre le previsioni. Oggi Santa Elisabetta è un punto di riferimento nel

territorio in tema di servizi resi ed efficienza. Le forze politiche e civiche che compongono l’attuale maggioranza, unite da una consolidata e fattiva alleanza – continua Gueli – hanno deciso di proseguire insieme per i prossimi 5 anni, determinati dal fatto di poter garantire ancora una guida competente e autorevole al paese”.

Le reazioni

“Il Partito Democratico - commenta la vicesindaca e deputata nazionale Giovanna Iacono - ha posto le premesse per far emergere un candidato che fosse l’espressione di una coalizione unita da valori e percorsi condivisi. La disponibilità espressa da Mimmo Gueli e, soprattutto, l’apprezzamento nei confronti della sua figura e verso l’attività amministrativa da lui svolta, ci permettono di iniziare a lavorare con tutte e tutti sugli elementi programmatici del nuovo mandato. Siamo certi che continuerà a guidare questa coalizione facendosi garante, come ha sempre fatto, della sintesi politica e del buon governo del paese e promotore del suo rilancio, insieme a quante e a quanti vorranno lealmente e fattivamente collaborare. Continueremo come sempre con la buona amministrazione, con le politiche di rilancio e l’azione attenta verso la nostra comunità, attraverso la realizzazione dei tanti progetti, alcuni dei quali in corso di realizzazione e altri ancora programmati e finanziati da portare a compimento, nella prospettiva dello sviluppo del territorio che vede il cittadino al centro dell’azione amministrativa”.

"Negli ultimi mesi è stato avviato un percorso di confronto tra le forze che hanno guidato il governo del paese - sottolinea Francesco Rizzo, segretario del Pd locale -, alcune delle quali hanno respinto il nostro invito a proseguire nel dialogo per il lavoro futuro. Abbiamo però anche ricevuto segnali di interesse e di attenzione da parte di nuove energie del panorama politico locale”.

"Ancora una sfida, un importante appuntamento per la nostra comunità – commentano i consiglieri comunali Raimondo Rizzo e Angelica Ciulla,- interessata negli ultimi anni, da rilevanti cambiamenti e iniziative”.