Amministrative 2024, si scaldano i motori: Giuseppe Montana presenta la candidatura a sindaco

Ad Alessandria della Rocca si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno. Giuseppe Montana, 34 anni, ex segretario cittadino del Partito democratico, annuncia la sua candidatura a sindaco.

"Come molti di voi sapranno già, io, insieme ad altri - scrive il giovane avvocato in una nota diffusa anche sul proprio profilo facebook -, ho deciso di candidarmi in prima persona".

Montana aggiunge: "Sono consapevole che il compito è arduo, ma ho avvertito la necessità di impegnarmi per migliorare le sorti della nostra Alessandria, il paese in cui sono cresciuto e in cui ho scelto di rimanere. Sono anche convinto - prosegue - che se impareremo ad agire come una comunità unita, mettendo al centro di tutto il benessere delle persone e l'interesse della collettività, riusciremo a far tornare la nostra Alessandria un vero punto di riferimento per tutto il territorio, come lo è stata in passato".

Domani, alle 18,30, in via Roma numero 43, nella sede del comitato elettorale, è in programma la presentazione della candidatura.