La scuola materna della Villa del Sole rinascerà: tutto pronto per la posa della prima pietra

E' tutto pronto. Ed è il caso di dire e scrivere "finalmente". Dopo circa 30 anni di menefreghismo, trascuratezza e priorità assegnato ad altro, la scuola materna della Villa del Sole rinascerà. La posa della prima pietra - lavori da 3milioni e 300 mila euro (finanziamento Pnrr del Miur) - si terrà domattina, alle 9,30.

A vincere la gara d'appalto, lo scorso settembre, era stato il Consorzio stabile build Scarl con sede legale a Roma, che ha offerto un ribasso d'asta offerto del 7,474%, per un importo contrattuale di 2.491.639,89 oltre Iva. Per dare il via ai lavori, fin dal momento del suo insediamento, si era battuto l'ex assessore comunale, della Giunta di Franco Micciché, Giovanni Vaccaro. Era la fine di maggio scorso, infatti, quando Vaccaro presentò il progetto, che prevede anche un polo dell'infanzia, e si dimise. Di fatto, fu uno dei suoi ultimi atti.

L'ultima volta che si era parlato della riapertura della scuola materna era il 2017. La struttura scolastica era stata, già all'epoca, distrutta dal tempo e dai vandali: fu anche incendiata.

Ecco come sarà

L'asilo pubblico della Villa del Sole, che permetterà al Comune di ampliare i servizi, ospiterà 39 bambini di età tra 0 e 36 mesi, e 25 bambini di età tra 3 e 6 anni e sarà costruito ex novo. Tutti gli ambienti sono interessati da un piano colore basato sui principi cromatici del benessere psicofisico. A guidare i percorsi del bambino all’interno dell’asilo contribuiranno le forme geometriche: il cerchio, il quadrato e il triangolo, elementi che disegneranno un percorso guida sulla pavimentazione, individuando le porte di ingresso delle aule, figure geometriche ripetute sulle pareti che serviranno a sviluppare il senso dell’orientamento e la capacità di associare ai simboli e alle forme un significato. Lo spazio esterno verrà destinato a giardino e orto didattico. Il nuovo asilo nido della Villa del Sole avrà un unico piano per una superficie complessiva di circa 850 metri quadrati con un ampio spazio esterno. Dal punto di vista energetico sarà un edificio a energia quasi zero (Nzeb).