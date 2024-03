La via Pino di Agrigento cambia look: restauro per la storica scalinata che conduce a piazza San Giuseppe

Look decisamente nuovo per la storica scalinata di via Pino di Agrigento, quella che conduce in piazza San Giuseppe sotto la via Atenea, che oggi si presenta con un aspetto decisamente più gradevole. E’ il frutto di uno degli interventi di rigenerazione del centro storico effettuati grazie ai fondi stanziati dall’assessorato regionale agli enti locali.

Oltre a questo è stato anche concluso il ripristino della ringhiera e relativo cordolo in cemento in via Plebis Rea nei pressi del civico 58. Ed ancora: sono iniziati i lavori di riqualificazione del rivestimento in pietra della piazzetta San Giuseppe e piazza Lena e la pitturazione delle ringhiere in via Garibaldi, al civico 54 e dal civico 76 al civico 100. Previsto anche il ripristino dell’asfalto nei tratti di strada che da piazza Ravanusella si diramano fino alle vie Atenea, Vallicaldi, Cannameli, Caruana e Giambertoni.

E poi, ancora nel centro storico: il progetto di rigenerazione urbana del quartiere Santa Croce, per 10 milioni di euro, è oggi in conferenza di servizi. A cui si aggiungono il recupero di 35 alloggi di proprietà del Comune di Agrigento, per 4,9 milioni di euro, prossimo alla fase di progettazione esecutiva ed affidamento dei lavori, e il recupero conservativo del prospetto principale del Palazzo di Città.

“La riqualificazione del centro storico - ha detto il sindaco Franco Miccichè - è una delle priorità del nostro programma amministrativo. E fin dall’insediamento non abbiamo risparmiato impegno e determinazione nel restituire vivibilità e attrattività alla zona antica della città, soprattutto a fine di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale che custodisce”.

“Prosegue il lavoro di rilancio urbano del centro storico - ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato - che da anni è in uno stato di abbandono e di degrado. L’obiettivo è invertire il processo di spopolamento della zona, da rendere anche meta turistica con l’indotto che ne deriva. Apprezzo il costante contributo di impegno e di efficacia degli uffici tecnici comunali, anche diretto a intercettare e ottenere preziosi finanziamenti pubblici”.