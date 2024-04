Va a lasciare il figlio a scuola e lo scooter si incendia: i pompieri scongiurano i rischi

Va a lasciare il figlio a scuola e lo scooter prende fuoco davanti al complesso di istituti scolastici in via Alessio Di Giovanni. Momenti di caos e forse anche di panico a Fontanelle dove sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, idranti alla mano, hanno subito circoscritto e spento le fiamme, facendo di fatto tornare la tranquillità.

La scintilla iniziale, trasformatasi in incendio, si è innescata a causa di un cortocircuito. Lo scooter era in marcia, infatti, fino a pochi minuti prima. Nessun rischio né per il proprietario del mezzo a due ruote, né tanto meno per gli alunni che si apprestavano ad entrare a scuola.