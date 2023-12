Ubriaco infastidisce i passanti, poi si abbassa i pantaloni e urina lungo via Atenea: denunciato

Ubriaco fradicio infastidisce, e anche pesantemente, i passanti. Ad un certo punto, infischiandosene del fatto che la via Atenea era piena di persone - giovani soprattutto - non ha esitato ad abbassarsi i pantaloni e ad urinare per strada. E' finito nei guai, sanzionato e denunciato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che erano stati chiamati proprio da quanti erano stati infastiditi.

Ha 24 anni l'immigrato, la cui posizione sul territorio italiano è al vaglio degli investigatori, che è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per l'ipotesi di reato di atti osceni in luogo pubblico.

I poliziotti della sezione Volanti sono riusciti, raccolte le segnalazioni, ad accorrere immediatamente e hanno subito, lungo la via Atenea appunto, pizzicato il giovane immigrato che ha di fatto creato dei momenti di disordine.