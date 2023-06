L'iniziativa è stata promossa prevede la prosecuzione anche per i prossimi mesi del servizio intermodale , treno+bus fra Agrigento Centrale e Agrigento Valle dei Templ i , garantito dalla collaborazione tra Trenitalia e Tua Agrigento. Era stata pensata nei mesi scorsi in prospettiva del 2025, anno della Capitale della Cultura.

Nella Valle dei Templi in treno: proseguirà in estate il servizio per turisti e non solo