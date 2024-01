Traghetto non ormeggia a Linosa, passeggeri "costretti" a rifare il biglietto con "riserva d'attracco"

Il traghetto di linea Sansovino, che collega Porto Empedocle con le Pelagie, stamani ha saltato l'attracco a Linosa. Coloro che dovevano scendere sulla minore delle isole, hanno dovuto proseguire il viaggio fino a Lampedusa da dove, poi, la società ha chiesto che i passeggeri rimasti a bordo rifacessero il biglietto verso Linosa, anche in questo caso con "riserva d'attracco".

A raccontare i disagi e le difficoltà un abitante di Linosa: "Vivere su quest'isola significa anche avere bisogno di farmaci e dover partire, con regolarità, per andare a prenderli a Palermo. E allora, si prende la nave per Porto Empedocle (7 ore di navigazione), si dorme una una notte ad Agrigento, si va a Palermo e in giornata si torna a Porto Empedocle dove però, capita anche questo, ti dicono che la nave non parte. Si resta un'altra notte ad Agrigento e l'indomani sera si torna ancora una volta a Porto Empedocle - continua il racconto del cittadino di Linosa - . In agenzia fanno il biglietto con "attracco con riserva". Significa che se il comandante ritiene le condizioni marine incompatibili con l'ormeggio a Linosa, si è costretti a proseguire fino a Lampedusa". Questo è quello che è accaduto stamattina quando il traghetto non ha attraccato a Linosa.

"La società ha preteso che i passeggeri rimasti a bordo rifacessero il biglietto per tornare a Linosa, ovviamente con riserva d'attracco. Sembra una barzelletta, ma a noi - conclude il linosano - non fa ridere per niente".