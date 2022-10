L'inchiesta sul nuovo inferno di Lampedusa, è stato il motore del barchino ad innescare l'incendio: 2 bimbi morti e 7 feriti

Due bambini, di uno e due anni, sono morti a causa di gravissime ustioni. Altri due bambini e cinque donne sono rimasti ustionati. Una donna, si tratta di una venticinquenne forse incinta, è grave e sta per essere portata al Centro grandi ustioni di Palermo con l'elisoccorso. Sul barcone, i soccorritori hanno trovato 37 migranti.

E' un inferno quello che si sono ritrovati davanti gli occhi i militari della Capitaneria di porto soccorrendo, al largo di Lampedusa, un nuovo barchino.

Hanno uno e due anni le vittime della nuova tragedia che si è registrata al largo di Lampedusa. I piccoli sono deceduti a causa di gravissime ustioni.

La Capitaneria di porto che sta portando i 37 salvati verso molo Favarolo non ha certezza di quello che sia accaduto a bordo del natante. E' stata aperta un'inchiesta per stabilire cosa abbia innescato l'incendio. Difficile ipotizzare l'esplosione di una bombola perché il barchino sarebbe colato a picco e le vittime sarebbero state molte più numerose.

Verosimilmente - ma spetterà all'inchiesta chiarirlo - è andato a fuoco uno dei bidoni di benzina che sul natante era la scorta di carburante.

Procura apre inchiesta

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato. Sono queste le ipotesi di reato che vengono, al momento, avanzate dalla Procura della Repubblica di Agrigento che, con il facente funzioni Salvatore Vella, sta coordinando l'inchiesta aperta dalla Guardia costiera. Il capo dei pm sta coordinando il comando generale della Capitaneria, la Guardia costiera di Lampedusa e la Squadra Mobile che è 365 giorni all'anno presente sull'isola.

"Ci sono due bambini piccolissimi morti bruciati e diversi feriti - conferma il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella - . I migranti sono stati trasbordati sulle unità di soccorso e il barchino è stato lasciato alla deriva ancora galleggiante". Nessuno ha certezza di quello che sia avvenuto sul quella carretta del mare, ma il fatto che il barchino sia stato lasciato alla deriva ancora galleggiante è indicativo del fatto che non può esserci stata una esplosione sul natante. Spetterà comunque all'inchiesta, che è stata appena aperta, fare chiarezza su cosa abbia determinato l'incendio a bordo.

La ricostruzione della tragedia

E' esploso il motore del barchino? O delle scintille provocate dal motore hanno fatto scoppiare l'incendio sul barchino, carico di subsahariani, che stava facendo rotta verso Lampedusa? Queste le ipotesi al momento al vaglio.

I due bambini - di uno e due anni - che erano vicini sono morti carbonizzati. Feriti, una donna di 25 anni è in gravissime condizioni, i migranti che erano seduti a poppa dell'imbarcazione. Dell'attività investigativa si sta occupando la Squadra Mobile della Questura di Agrigento che 365 giorni l'anno è presente, proprio per il fenomeno immigrazione clandestina, a Lampedusa. Le salme dei bambini, già sbarcate a molo Favarolo, sono di un maschietto e di una femminuccia. I poliziotti della Squadra Mobile, adesso, proveranno a sentire - nonostante siano tutti sotto choc - i migranti che erano sul barchino.

Sindaco sotto choc lancia un appello

"Il presidente della commissione europea venga a Lampedusa a vedere quello che succede. E' un inferno. Sono sindaco da appena 100 giorni e ho già contato 5 vittime". Lo ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, appresa la notizia dell'ennesima tragedia che si è registrata nelle acque antistanti a Lampedusa.

"L'Europa deve fare immediatamente qualcosa, non è più possibile far morire la gente" - ha aggiunto, sotto choc, Mannino che si trova a Linosa per inaugurare un nuovo servizio - .

(in aggiornamento)