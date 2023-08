Torna nella casa familiare e viene arrestato, giudice convalida e dispone divieto di avvicinamento

Torna nella casa familiare da dove era stato allontanato, per maltrattamenti, e viene arrestato dai carabinieri della stazione di Aragona. Arresto già convalidato dal giudice che ha applicato al disoccupato ventitreenne la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Nei giorni scorsi, il giovane era stato denunciato dopo aver minacciato di morte il papà e la sorella. Le ipotesi di reato contestate, allora, furono: maltrattamenti in famiglia, violenza privata, danneggiamento ed estorsione. Venne attivato, per le vittime della violenza, anche l'iter del "codice rosso" e il ventitreenne venne, in via precauzionale, allontanato dall'abitazione familiare. Casa dove però il ragazzo - stando all'accusa formulata dai militari dell'Arma - sarebbe tornato l'indomani. Il ventitreenne è stato dunque arrestato e in primissima battuta, in attesa dell'udienza di convalida, su disposizione del pm di turno, è stato posto ai domiciliari. A convalida effettuata, gli stessi carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza che applica la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese, con l'applicazione del bracialetto elettronico.