Torna a Lampedusa nonostante l'espulsione: 24enne arrestato anche per rapina in concorso

Era stato espulso nel dicembre del 2019 dal prefetto di Brescia. E' però, negli ultimi giorni tornato a Lampedusa dove i poliziotti della Squadra Mobile non soltanto si sono accorti che è tornato in Italia in violazione dell'espulsione, ma che a suo carico c'era anche un ordine di misura cautelare in carcere emesso dalla Procura di Busto Arsizio. Un ordine del febbraio del 2020 per il reato di rapina in concorso. Ad essere arrestato, in esecuzione dell'ordine di carcerazione, ma anche per violazione del decreto di espulsione, è stato un tunisino di 24 anni.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, dopo le formalità, hanno accompagnato l'immigrato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.