Tiranno è Cavaliere della Repubblica, Mp: "Sancito l'alto profilo umano e professionale"

"Siamo particolarmente fieri e felici dell'importante riconoscimento conferito al nostro amico e collega Calogero Tiranno, nominato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere della Repubblica, una benemerenza che delinea l'elevata figura rivestita dal Tiranno all'interno della nostra istituzione e della società civile. Un anno davvero importante e pieno di soddisfazioni per Calogero Tiranno che con questo conferimento sancisce il suo alto profilo umano e professionale". Lo scrive il sindacato Mp. "Solo qualche mese fa, ha ricevuto dal nostro capo della polizia, su proposta del questore di Agrigento, una promozione - spiegano - per merito speciale, essendosi distinto particolarmente durante l'attività di servizio, e sempre quest'anno ha brillantemente superato il concorso per rivestire la qualifica di vice ispettore della polizia".

"Per il collega ed amico, nonché dirigente sindacale provinciale del movimento dei poliziotti democratici e riformisti, auspichiamo ulteriori ed importanti traguardi, peraltro secondo un nostro modesto parere, che sicuramente seguiranno a quanto notevolmente già raggiunto poiché sono il frutto del suo brillante percorso umano e professionale" - hanno aggiunto Antonino Alletto e Alfonso Imbrò - .