Cercano di rubare due escavatori ma sono "costretti" ad arrendersi: colpo fallito fra Canicattì e Racalmuto

Pare che ci abbiano provato e riprovato. Alla fine però hanno dovuto arrendersi e rinunciare al proposito criminale. Sono due gli escavatori, di proprietà delle Ferrovie, che qualcuno - verosimilmente una banda di balordi - ha tentato di rubare nei pressi della strada ferrata fra Canicattì e Racalmuto.

Probabilmente, ma non vi sono certezze categoriche al riguardo, non sono riusciti a trasportarli o forse qualcosa è andato storto e messi in allarme, da qualcuno, i malviventi si sono fermati.

Delle indagini, nel più fitto, anzi categorico, riserbo, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Canicattì ai quali i proprietari si sono rivolti, formalizzando una denuncia a carico di ignoti. I militari si sono, naturalmente, messi subito a "caccia" di tracce e indizi per provare ad identificare chi ha tentato il doppio furto. Un colpo inusuale per questa provincia dove, raramente e difficilmente, spariscono dei mezzi pesanti.