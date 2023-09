Chiamate anonime silenziose o con minacce: donna chiede "aiuto" alla polizia

Ha ricevuto ripetute chiamate anonime. Alcune silenziose, altre dove invece si sentivano, e in maniera nitida, degli insulti. Una donna, di Licata, ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti per minacce.

Minacce che sarebbero state realizzate qualche tempo addietro e sulle quali i poliziotti del commissariato di Licata stanno lavorando. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, non si sa cioè se la licatese abbia avuto o meno dei problemi con qualche conoscente o familiare. Eppure la donna è stata vittima di sistematiche, e anche inquietanti, telefonate. E ad un certo punto, non tollerando più il ripetersi di quelle telefonate, la licatese s'è rivolta agli agenti. La denuncia è stata, naturalmente, formalizzata a carico di ignoti. Le indagini vanno avanti, da un po' ormai, per provare a risalire all'autore.