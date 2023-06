"Carica" di tecnico radiologi: in 338 si contenderanno i 7 posti a tempo indeterminato

Non 20, non 50 e nemmeno 100. Sono state ben 338 le istanze presentate da altrettanti candidati per partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 7 posti vacanti di tecnico sanitario di radiologia medica. E tutti, dopo la valutazione dei requisiti generali e specifici, nonché delle prescrizioni del bando, sono stati ammessi alla procedura di selezione concorsuale.

Contrariamente a quanto è accaduto, e anche di recente, nel concorso per 16 posti da dirigente medico di Medicina e Chirurgia dove gli unici due candidati ammessi non si sono presentati alle prove, sarà adesso "carica" di tecnici radiologi che aspirano a un posto a tempo indeterminato all'Asp di Agrigento. E la selezione non potrà che essere durissima visto che i posti a disposizione sono appena 7.

Si tratta certamente di posizioni differenti e chi arriva a Radiologia viene comunque filtrato proprio dai medici del pronto soccorso. Almeno sul "fronte" di Radiologia, comunque, i "buchi" in organico si dovrebbe riuscire a coprirli.