Ladri ancora in azione: svaligiate due case rurali, portati via anche lavatrici, frigo e lampioni

Da un’abitazione, in contrada Impisu, hanno portato via cucina in legno, frigo, infissi e finestre. Da un’altra, in zona Costamare, hanno arraffato invece panche, lampioni esterni, frigorifero, reti da letto, scaffalatura varia, lavatrice e ventilatore. A rivolgersi, nei giorni scorsi, agli agenti del commissariato cittadino sono stati i proprietari delle residenze rurali: un quarantottenne e un cinquantunenne entrambi di Canicattì. Le due vittime hanno, naturalmente, formalizzato delle denunce a carico di ignoti e chiedono, come è inevitabile che sia, l’identificazione e la punizione dei responsabili di ogni, diverso, furto. Le razzie sono state messe a segno in giorni diversi e, appunto, in posti diversi.

Appare difficile, almeno tanto emergeva ieri, che a colpire sia stata sempre la stessa “mano”. Ma non è naturalmente categoricamente escluso. Né nella prima residenza, né nella seconda risultano esserci impianti di videosorveglianza che, in questo genere di casi potrebbero essere determinanti per raccogliere elementi investigativi capaci di portare all’identificazione di uno o più componenti della banda. Perché una cosa sembra essere certa, in entrambi i casi non può essere stato “lavoro” di un singolo delinquente. I danni provocati, nell’una e nell’altra abitazione, non sono stati economicamente quantificati.