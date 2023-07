Boschetto invaso di rifiuti, MareAmico al sindaco: "Si faccia promotore di un'iniziativa per gestire l'area verde"

E' storia di sempre. Ma in estate, quando boschetto e spiaggia vengono invase da agrigentini e turisti, fa sollevare l'unanime indignazione. Sono i cumuli di rifiuti che si trovano, sistematicamente appunto, all'ingresso del boschetto di Maddalusa. MareAmico ha lanciato un appello al sindaco di Agrigento affinché "si faccia promotore di una iniziativa per gestire il boschetto di Maddalusa, da tempo abbandonato a se stesso - scrive Claudio Lombardo, a capo dell'associazione ambientalista - . L’ente gestore del boschetto, la Forestale, non custodisce, non vigila e non pulisce l’area verde, e questa vergogna deve finire!"