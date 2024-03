Dieci mila euro d'eredità e tutti contro tutti: madre denuncia figlio e lui deferisce i fratelli

Tutti contro tutti. Ancora una volta, quando ci sono soldi in mezzo neanche i rapporti fra consanguinei riescono a tenere testa all'interesse economico che, purtroppo, si rivela essere sempre predominante e prioritario. E così una mamma ha denunciato un figlio e il licatese ha denunciato i fratelli. Tre, dunque, in totale il numero delle persone deferite, dagli agenti del commissariato cittadino, all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di lesioni personali.

I fatti

Un'anziana, nei giorni scorsi, ha denunciato agli agenti del commissariato di Licata di esser stata aggredita dal figlio per ragioni di eredità. A ruota, ossia nelle ultime ore, il licatese ha denunciato i fratelli. Il licatese sostiene infatti che sarebbero stati proprio loro ad aggredirlo.

Secondo la denuncia fatta dal licatese, nei confronti dei fratelli, l'uomo ha sostenuto d'essere intento a discutere e litigare con la mamma per la quota ereditaria che gli spetterebbe dopo il decesso del padre, ossia 10mila euro. La donna - stando alla denuncia - pare che abbia dato un colpo di bastone al figlio che, nel tentativo di fermarla, ha determinato la caduta per terra. Ed è - anzi sarebbe, perché nulla di fatto è stato provato, - quando l'anziana è finita sul pavimento che i due fratelli hanno aggredito e picchiato il primo.

Le denunce

La madre ha denunciato il figlio e quest'ultimo, presentandosi al commissariato di polizia, ha deferito i due fratelli. L'ipotesi di reato contestata, in tutti i casi, è stata quella di lesioni personali. Il motivo della diatriba, fra congiunti, uno soltanto. l'eredità spettante ad uno dei figli, ossia 10 mila euro, dopo il decesso del pare.

