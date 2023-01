"Sesso con ragazzina disabile", dopo la condanna definitiva 75enne portato in carcere

E’ stato arrestato e portato in carcere, dalla polizia, il settantacinquenne Vito Florio che deve scontare la pena residua di due anni, otto mesi e tredici giorni di reclusione per i reati di violenza sessuale continuata e tentata violenza sessuale aggravata. Poco prima della fine dell’anno, il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione e dunque era diventata definitiva la condanna a quattro anni di reclusione. I poliziotti del commissariato di Licata, lunedì, hanno quindi dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Agrigento.

L’uomo era stato accusato di avere costretto una ragazzina affetta da problemi psichici ad avere rapporti sessuali con lui. Con un'altra giovanissima l’aggressione non sarebbe riuscita per l’opposizione della vittima che lo colpì con calci e pugni facendolo desistere. I fatti sarebbero avvenuti alla periferia di Licata, tra il 2014 e il 2016. Una delle due ragazze vittime delle sue attenzioni sessuali, all'epoca quindicenne, aveva problemi psichici e l’altra era dodicenne. In questo lasso di tempo l’uomo avrebbe abusato della ragazza con problemi psichici, e solo nel 2016, invece, avrebbe tentato con la dodicenne. Subito dopo questo fatto, che sarebbe accaduto il 29 agosto, l’uomo venne arrestato e messo ai domiciliari. Le accuse della magistratura sono state ritenute attendibili e riscontrate in tutti i gradi di giudizio in cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole. La sentenza è stata, infatti, identica in tutti i gradi di giudizio.