Musica, balli e intrattenimento senza alcuna licenza: scoperta discoteca abusiva, denunciato barista

Musica, balli e intrattenimento senza alcuna licenza. E’ una vera e propria discoteca, ma del tutto abusiva, quella che si sono trovati davanti agli occhi i carabinieri che, tanto in centro quanto in periferia, negli ultimi giorni, stanno effettuando una raffica di controlli straordinari del territorio. Un trentottenne canicattinese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. Non avrebbe potuto, del resto, all’interno del suo bar, organizzare una discoteca senza alcuna autorizzazione e licenza. E’ stata informata, sempre ad opera dei carabinieri di Canicattì, anche la Prefettura che dovrà verificare se disporre o meno una eventuale e temporanea chiusura dell’attività.

I militari dell’Arma, nelle ultime ore, hanno fatto anche due nuove perquisizioni veicolari, hanno controllato altre 45 autovetture ed identificato 84 persone e hanno contestato tre violazioni al codice della strada per complessivi 503 euro. Identificazioni, verifiche e perquisizioni – per prevenire e reprimere qualsiasi tipo di reato, visto la recrudescenza che s’è registrata in città – andranno ancora avanti.