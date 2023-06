"Ha scippato un'anziana a Porto Empedocle", la polizia identifica e blocca il 52enne

Non ce n'è per nessuno. Né potrebbe essere diversamente. I poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle sono riusciti, e in tempo record, ad identificare e fermare (fermo di polizia giudiziaria) l'uomo che, nella mattinata di domenica, ha scippato, lungo via Roma, un'anziana.

Si tratta di un cinquantunenne, formalmente residente a Trapani, ma di recente domiciliato a Favara e attualmente senza fissa dimora.

Indagato per rapina aggravata, il cinquantunenne è stato portato, dagli stessi poliziotti che si sono occupati dell'attività info-investigativa, al carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. L'uomo ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Francesco Di Giovanna del foro di Sciacca.

Il delinquente, domenica mattina, si è avvicinato ad una anziana e le ha strappato la borsa. E' scappato a piedi, lungo le viuzze del centro storico di Porto Empedocle, perché via Roma è zona a traffico limitato. L’anziana è stata soccorsa da alcuni commercianti del posto, per sua fortuna non è rimasta ferita.

I poliziotti del commissariato "Frontiera" si sono subito messi alla ricerca del rapinatore, avviando anche l'attività investigativa. E nell'arco di pochissimo sono riusciti a chiudere il cerchio, identificando e sottoponendo a fermo il presunto autore. Fermo di polizia giudiziaria che è stato siglato per rischio di reiterazione del reato e di fuga dell'indagato. Un importante risultato che ridona serenità a tutti gli empedoclini, anziani soprattutto, che temevano di poter diventare bersaglio facile.