Anziana scippata in pieno centro a Porto Empedocle: è caccia al malvivente

A Porto Empedocle scippo in pieno giorno, questa mattina, a danno di un’anziana. Un individuo le si è avvicinato strappandole la borsa per darsela a gambe. E’ successo in via Roma, zona a traffico limitato nel cuore della cittadina marinara, dove non è quindi possibile accedere a bordo di mezzi. Il malvivente è infatti fuggito a piedi con la borsa tra le mani dileguandosi tra le viuzze limitrofe del centro storico.

L’anziana dopo lo scippo è stata subito soccorsa da alcuni commercianti del posto. Per fortuna non ha riportato conseguenze gravi anche perché, nonostante il violento strattone, è riuscita a rimanere in piedi. Adesso è caccia all’uomo.