Fu usata per uno "sbarco fantasma", carretta del mare sarà simbolo di pace

Sarà un simbolo di pace e integrazione la grande barca in ferro usata da migranti durante una delle tante traversate del Mediterraneo, che è stata posizionata ieri sera a Realmonte sul belvedere della Scala dei Turchi.

Su una fiancata, decorata con una colomba, l’arcobaleno, una fila di stelle, una frase: ”Sognamo un Mediterraneo di Fraternità”. All'inaugurazione erano presenti ieri, tra gli altri, il questore Emanuele Ricifari, il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento.

La barca è stata rinvenuta sulla spiaggia di Lido Rossello il 4 marzo scorso ed è stata usata per uno "sbarco fantasma". Dal relitto spiaggiato all’istallazione inaugurata ieri, intercorre un lavoro di squadra su input del sindaco Sabrina Lattuca e di don Fabio Maiorana, che ha coinvolto diversi amministratori, consiglieri comunali e partner privati.

“Un progetto che ha coinvolto l’intera comunità e tanti cuori generosi nel segno dell’accoglienza- spiega il sindaco Sabrina Lattuca- Un iter burocratico non facile né spedito che ha consentito il trasferimento, la sabbiatura, la verniciatura ad opera di numerosi volontari, un nuovo trasporto per riportarla in sede, la fase pittorica e poi la collocazione definitiva presso questo belvedere, luogo di legalità e bellezza. Tutti, ciascuno con la propria professionalità e con il proprio lavoro, si sono adoperati per realizzare un progetto che è segno dell’accoglienza perché Realmonte è da sempre un paese aperto all’accoglienza”.