Migranti a Torre Salsa: 2 i barchini arrivati ma soltanto 7 (oltre al cadavere) le persone bloccate

Ore 18,30. Sono stati due, e non uno, gli sbarchi di migranti a Torre Salsa a Siculiana. Oltre all'imbarcazione bianca e azzurra, tipo peschereccio, lasciata alla deriva, è stato ritrovato e sequestrato un piccolo gommone. I migranti rintracciati sono saliti intanto, dopo ore ed ore di ricerche, a 7. Tutti, tranne il tunisino 21enne arrestato e in attesa di convalida perché ha fatto reingresso in Italia dopo l'espulsione che è stato trasferito nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri del Villaggio Mosè ad Agrigento, sono stati condotti alla caserma Anghelone della polizia. Uno di loro ha presentato richiesta di asilo politico ed è stato già collocato in un'idonea struttura. Per gli altri 5 sono state attivate le procedure di respingimento dal territorio nazionale. E' mistero su quanti effettivamente fossero i migranti sui due natanti. C'è chi parla di una ventina su una imbarcazione e chi, invece, genericamente di una sessantina. Le ricerche, da parte dei carabinieri del Norm di Agrigento e della stazione di Siculiana, così come anche dalla polizia, vanno avanti.

Ore 11. E' di un 49enne tunisino il cadavere ripescato davanti alla costa di Torre Salsa a Siculiana. L'uomo aveva con se i documenti e un telefonino e quindi non è stato difficile riuscire ad identificarlo. E' risultato, fra l'altro, anche destinatario di un provvedimento di espulsione, allo stesso modo di un altro tunisino che è invece riuscito ad arrivare sulla terraferma e che è stato arrestato dai carabinieri per inottemperanza all'espulsione. Il medico dell'Asp di Agrigento, Claudio Lombardo, che ha effettuato la constatazione cadaverica, ha accertato che il 49enne è morto a causa di annegamento. Su decisione della Procura, non verrà fatta autopsia.

Ore 7. Il cadavere di un migrante è stato recuperato alle ore 5 nei pressi di Torre Salsa a Siculiana dove c'è stato uno sbarco di migranti. Il gruppo è riuscito a sbarcare, pare dopo che l'imbarcazione si è capovolta a pochi metri dalla riva, e sparpagliandosi ha raggiunto il centro abitato. Carabinieri e polizia si sono occupati delle ricerche e quanti sono stati bloccati sono stati portati a Villa Sikania da dove verranno poi trasferiti.

Sono 5 i migranti che sono stati bloccati, e portati al centro d'accoglienza di Villa Sikania. I superstiti sono stati sottoposti a visite sanitarie e rifocillati e fra poco verranno trasferiti a Porto Empedocle per il fotosegnalamento, le identificazioni e l'avvio dell'iter di accoglienza nelle strutture che verranno indicate dal ministero. I 5, uno dei quali è stato arrestato perché ha fatto reingresso in Italia dopo che era stato espulso in passato, hanno riferito che su quel barchino erano una ventina. Sono ricominciate all'alba le ricerche di carabinieri e polizia per accertare se vi siano o meno altri migranti in giro per Siculiana. Controlli verranno fatti anche lungo tutto il tratto di costa antistante a Torre Salsa.

La nota del WWF

"Il personale WWF della riserva di Torre Salsa, che aveva da poco terminato il proprio orario di servizio, una volta allertato dalla stazione dei carabinieri di Siculiana, si è subito attivato per fornire tutta l’assistenza necessaria, supportare le attività di soccorso delle forze dell’ordine e aiutarle a raggiungere quelle aree della riserva difficilmente accessibili - dice in una nota l'associazione ambientalista -. Il WWF esprime grande dolore per questa tragedia e ringrazia di cuore il personale della riserva di Torre Salsa che, da sempre, collabora con le forze dell’ordine supportandole nelle proprie attività. Gli spazi della Riserva di Torre Salsa restano a disposizione dei Carabinieri che dovranno proseguire le indagini. Nei prossimi giorni il personale della riserva monitorerà il tratto di spiaggia e si occuperà delle attività di bonifica e di recupero di eventuali indumenti o altri effetti personali riportati dal mare".

(aggiornato alle 15.14)