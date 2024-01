Inferno di fuoco e fumo in una palazzina: evacuata la famiglia prima che crollasse il solaio

Inferno di fuoco e fumo in via Pertini a Santo Stefano Quisquina. In un magazzino è scoppiato, durante la notte, un incendio che ha devastato due autovetture, un furgone e una motocicletta 150 di cilindrata. Le fiamme violentissime, e verosimilmente "covate" per ore, hanno fatto crollare il solaio fra il magazzino e il primo piano e il rogo si è esteso anche all'abitazione. La famiglia, composta da padre e figlio, che abitava nello stabile è stata tempestivamente evacuata e nessuno, per fortuna, si è fatto male, né è rimasto intossicato.

In via Pertini, dalle ore 3 circa, sono al lavoro la prima partenza e il rincalzo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. Da Villaseta era partita anche l'autoscala, ma poi - visto che i componenti della famiglia sono stati evacuati senza alcuna difficoltà - il mezzo è stato fatto rientrare in centrale. I pompieri stanno continuando a spegnere e poi metteranno tutto in sicurezza temporanea. I danni strutturali sono importanti e verosimilmente lo stabile, composto da 2 piani, oltre ad due magazzini al pianoterra, verrà dichiarato inagibile. Sul posto, per tutta la notte, anche i carabinieri che dovranno poi, una volta spento il gigantesco rogo, assieme ai pompieri, cercare di stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale. Pare, ma non ci sono ancora certezze al momento, che l'incendio possa essersi sprigionato da una delle vetture che erano custodite nel magazzino.