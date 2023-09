"Sant'Elia"

L'incidente sul lavoro di Santa Elisabetta: dimesso dall'ospedale l'operaio che era caduto dall'impalcatura

Il quarantaduenne, dopo gli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto, non è, per sua fortuna, risultato essere in pericolo di vita. E da autentico miracolato non ha riportato neanche fratture