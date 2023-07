Salvato in extremis ringrazia pubblicamente i medici dell'ospedale: "Sono degli eroi"

Salvato dopo un grave malore ringrazia tutti i medici che sono intervenuti e lo hanno curato. Protagonista un pensionato agrigentino che si rivolge con una lettera aperta ai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio definendoli "eroi".

"Domenica 25 giugno - scrive - mi sono sentito molto male e grazie al prontissimo intervento di un'ambulanza del 118 sono stato sollecitamente portato al pronto soccorso e quindi in rianimazione. Voglio cogliere l’occasione di questa mia brutta esperienza per ringraziare in primis i paramedici in servizio sull’ambulanza per il servizio e per la gentilezza, il dottore Verruso e tutti gli operatori del pronto soccorso e infine il dottore Fiorica e tutto il personale medico e paramedico della rianimazione e terapia intensiva per l’alta professionalità con la quale operano. Grazie di cuore".

Prosegue la lettera: "Voglio terminare con una mia personale affermazione che medici e paramedici del nostro ospedale debbono essere considerati degli eroi perché operano in condizioni assai complicate per usare un eufemismo".