Sacchetti stracolmi di rifiuti gettati per strada: da maggio multati 350 incivili

Da maggio ad oggi sono stati poco meno di 350 gli agrigentini "incastrati" e sanzionati dalle fototrappole. Tutti sono stati immortalati mentre gettavano per strada, e molti con nonchalance, sacchetti della spazzatura. Gli ultimi 10 nell'ultimo, in ordine di tempo, servizio effettuato dalla polizia municipale. La maggior parte delle multe sono state da 186 euro e hanno riguardato privati cittadini. Qualcuna delle sanzioni è stata invece di 600 euro ed è stata notificata a commercianti e ad un ente pubblico. I sanzionati sono: ristoratori, commercianti e cittadini di via Atenea e dintorni, viale Sicilia a Fontanelle, piazza Giglia a San Leone e Babbaluciara a Maddalusa.

Alcuni degli incivili, nel corso del tempo, sono stati identificati dopo che la squadra Ambientale della polizia municipale ha trovato, nei sacchetti dei rifiuti, una cartella dell'Agenzia delle Entrate, la ricevuta di una bolletta di utenza domestica, un avviso di giacenza delle Poste, un riepilogo bancario e addirittura una tessera elettorale.