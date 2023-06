Rubato attrezzo elettromeccanico dal cantiere per i lavori sulla rete fognaria

Rubato un attrezzo elettromeccanico utilizzato nel cantiere per lavori alla rete fognaria. E' accaduto in via Cipride, nel quartiere del Villaggio Peruzzo ad Agrigento. A denunciare il furto, presentandosi alla stazione dei carabinieri di Villaseta, è stato l'amministratore della ditta, con sede legale ad Enna, che si sta occupando di questi interventi.

Il furto è stato messo a segno, in mezzo alla strada, in pieno giorno: fra le ore 10,30 e le 11,10 circa di martedì.

Il danno provocato all'impresa non è stato ancora quantificato. E non è comunque coperto da assicurazione.

I carabinieri hanno avviato le indagini e uno dei primissimi riscontri è stato quello sulla presenza, o meno, di impianti di videosorveglianza lungo via Cipride. Un controllo che ha dato esito negativo.