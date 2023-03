Quale miglior nascondiglio se non un vaso sul balcone? Eppure i ladri trovano soldi e gioielli

Pensava che in quel vaso, situato sul balcone di casa, nessuno avrebbe mai pensato di cercare. E quindi di trovare soldi e monili. Si sbagliava, e di grosso, però visto che qualcuno, senza mettere a segno alcuna effrazione, è riuscito ad appropriarsi di 400 euro in contanti e oggetti preziosi per circa 7 mila euro. Chi ha agito, probabilmente, sapeva. Conosceva il punto esatto dove mettere le mani e se ne è approfittato. A denunciare il furto, compiuto nella sua abitazione, è stato il proprietario della residenza di Sciacca: un agricoltore sessantaquattrenne. Una razzia che è stata portata a compimento nella giornata di venerdì, durante le ore della mattina.

I carabinieri della stazione di Sciacca hanno raccolto, appunto, la denuncia a carico di ignoti e hanno avviato l’attività investigativa per provare a identificare l’autore, o gli autori, della razzia. Un “colpo”, decisamente importante per ammontare, che è stato realizzato senza alcuna effrazione. Ecco perché l’ipotesi, più che verosimile, è che i ladri sapessero dove mettere le mani e forse anche cosa avrebbero trovato all’interno di quel vaso collocato sul balcone della residenza.