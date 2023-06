Lascia i finestrini socchiusi e i ladri ne approfittano per rubare: arraffati documenti da due auto

Misterioso furto su due autovetture di proprietà di un impiegato agrigentino sessantasettenne.

L'uomo aveva parcheggiato, praticamente davanti casa, la sua Fiat Bravo e l'Audi e, per farle arieggiare aveva lasciato i vetri leggermente aperti. Tanto è bastato a dei malviventi - e il furto sembrerebbe essere stato mirato - per arraffare una borsa con documenti di lavoro da una vettura e oggetti: chiavi, spiccioli e ancora documentazione contabile dall'altra macchina. E' accaduto tutto nel centro di Agrigento dove nessuno, a quanto pare, avrebbe visto nulla di particolare.

L'impiegato sessantasettenne non ha potuto far altro, non riuscendo a darsi alcuna spiegazione, che denunciare il doppio furto alla polizia. Gli agenti hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per cercare di venire a capo di quello che, appunto, sembrerebbe essere stato un furto mirato.