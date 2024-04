Lascia l'auto posteggiata e al momento di riprenderla non la trova più: è sempre la stessa banda?

Rubata una Fiat Panda, di proprietà di un commerciante, che era stata lasciata posteggiata in via Luigi Sturzo ad Agrigento. Ancora una volta, così come avviene da mesi e mesi ormai, la piccola utilitaria Fiat si conferma essere la più "gettonata" fra le auto che scompaiono all'improvviso. E succede tanto nella città dei Templi quanto a Canicattì, ma non soltanto.

Dall'inizio del 2023 sono state una sessantina le auto rubate - per le quali è stata formalizzata denuncia alle forze dell'ordine - in provincia.

Non è chiaro se ad agire sia sempre la stessa banda, quella soprannominata della Fiat Panda. Verosimilmente ci sono gruppi, di delinquenti, diversi fra Agrigento e Canicattì. Diversi, ma potenzialmente collegati.