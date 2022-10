Aggredito, preso a coltellate e rapinato in mezzo alla strada: 30enne in ospedale

Una rapina in mezzo alla strada, in pieno centro, e una rissa, con una decina di marinai coinvolti, al porto di Marianello. Ore frenetiche, le ultime, per i poliziotti del commissariato di Licata, che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli. Su entrambi gli episodi, cercando di fare rapidamente chiarezza ed identificare coinvolti e responsabili, gli agenti hanno già acquisito le registrazioni di diversi impianti di videosorveglianza.

Un magrebino trentenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” con dei brutti tagli al volto e ad una coscia. L’uomo, subito soccorso, ha riferito ai medici d’essere stato aggredito e rapinato mentre era in centro. In maniera fulminea è stato avvisato il commissariato di polizia. Stando a quanto narrato dallo stesso immigrato, mentre era per strada è stato agganciato da uno sconosciuto che voleva il portafogli e il telefono cellulare. C’è stata una discussione, il magrebino pare abbia tentato di opporsi ed è stato raggiunto da delle coltellate al volto e ad una coscia. I medici del pronto soccorso, dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari e le medicazioni necessarie, gli hanno dato 30 giorni di prognosi. I poliziotti hanno, appunto, subito avviato le indagini, recuperando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Sarà adesso necessario capire se gli impianti hanno ripreso la rapina o il malvivente – che ha arraffato un bottino di una decina di euro – mentre scappava.

Serata di inferno, poi, quella di giovedì, al porto di Marianello dove, scattato l’allarme rissa, sono confluite tutte le macchine di polizia, carabinieri e guardia di finanza. A “scontrarsi” con calci, sberle e pugni sarebbero state – pare – due fazioni di marinai: circa una decina i coinvolti. Un licatese è rimasto ferito ed è stato subito portato al pronto soccorso del “San Giacomo d’Altopasso”. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Quando le forze dell’ordine sono giunte al porto, dei marinai esagitati non c’era più nessuna traccia. Erano riusciti tutti, tranne il ferito appunto, a darsela a gambe levate. Fra i coinvolti forse vi sarebbe anche un giovane che, già nei giorni scorsi, dopo una lite con un familiare, era stato denunciato alla Procura di Agrigento. Anche in questo caso, i poliziotti hanno già provveduto all’acquisizione dei video ricavati dai sistemi di videosorveglianza collocati a protezione dell’area portuale. Non è escluso – anzi sembrerebbe essere assai probabile – che gli investigatori possano arrivare, da un momento all’altro, alla piena identificazione di tutti i coinvolti che verranno, naturalmente, deferiti alla Procura.