In migliaia sul lungomare per godere il sole e la mezza maratona ma l'immondizia è ovunque: la rabbia corre sui social

L'estate sembra arrivata in anticipo (salvo ritirarsi e lasciare il posto alle nuvole nel primo pomeriggio) e la gente si è riversata in massa a San Leone. Non solo spiagge e primi tentativi di tintarella, anche la mezza maratona e la presenza di centinaia di atleti ha ravvivato la domenica mattina.

A rovinare la festa, però, ci ha pensato l'inciviltà della gente e la mancata pulizia della frazione balneare cittadina. Sulle panchine in marmo davanti ai marciapiedi della parte di viale Falcone-Borsellino più vicina al mare ci sono rifiuti di ogni tipo: scatole di cibo da asporto, tovaglioli, bottiglie di vetro, lattine e residui del cibo stesso.

Sulla strada è pure peggio: i cestini per la raccolta dei rifiuti sono stracolmi e la spazzatura è tutta intorno, in mezzo alla strada si vedono pure due cassette di legno e due grossi sacchi di rifiuti.

Foto e video, in poche ore, hanno fatto il giro del web e dei social. Sulla pagina facebook "Agrigento punto e capo", in particolare, è stato pubblicato un video che immortala i rifiuti fra la gente seduta sulle panchine. Indignazione e critiche feroci, come sempre, nei commenti.