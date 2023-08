Picchiati con la catena e rapinati in casa: famiglia finisce in ospedale, denunciati due balordi

Con una scusa, dopo aver citofonato, gli hanno fatto aprire la porta di casa. Come dei fulmini, hanno fatto irruzione e dopo averli ripetutamente e violentemente spintonati e perfino picchiati con una catena, hanno messo tutto a soqquadro e costretti a consegnare tutti i soldi che avevano in casa, circa 2mila euro. A mettere a segno la rapina, in via Trabia a Canicattì, l'indomani di Ferragosto, sono stati un uomo e una donna. Due senza fissa dimora che sono stati, adesso, dopo una breve attività investigativa svolta dai carabinieri, identificati e denunciati alla Procura per rapina impropria, lesioni personali, porto e detenzione di armi.

A sviluppare le indagini, coordinate dalla Procura di Agrigento, sono stati i carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì. I denunciati sono: una canicattinese ventiseienne e un ucraino venticinquenne, entrambi senza fissa dimora. Stando all'inchiesta sviluppata, sarebbero stati loro gli autori della rapina, messa a segno la sera del 16 agosto, in danno della famiglia di Canicattì. Marito, moglie e figlio - che sono stati selvaggiamente picchiati con una catena - finirono quella sera in ospedale. Il figlio, un trentunenne, riportò traumi giudicati guaribili in 7 giorni, esattamente come il padre, un sessantatreenne. Alla mamma e moglie i medici hanno riscontrato ferite guaribili in 5 giorni.

A chiamare il numero unico d'emergenza, il 112, subito dopo la rapina fu il sessantatreenne. I carabinieri subito rastrellarono la zona, ma dei due delinquenti non c'era più nessuna traccia. Mentre i tre feriti venivano portati in ospedale, sono state avviate le indagini che, nell'arco di pochissimi giorni, sono riuscite a dare un nome e cognome ai due balordi che hanno colpito la famiglia.