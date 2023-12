"Rapinarono una coppia di anziani vicino al centro commerciale": due arresti

Rapinarono - secondo l'accusa formalizzata da carabinieri e procura - una coppia di anziani nei pressi del centro commerciale "Città dei Templi". La donna, una pensionata 74enne, venne trascinata per terra, per diversi metri, per portarle via la borsetta. Era il 14 dicembre quando l'episodio di criminalità si registrava in via Fra Simone da Lentini. Nel pomeriggio di lunedì, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Agrigento, i carabinieri della stazione di Villaseta hanno arrestato Christian Giordano di 38 anni e Salvatore Lombardo di 32 anni. I due, secondo quanto emerso dall'attività investigativa sviluppata dai militari dell'Arma, sono ritenuti responsabili della rapina.

Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati accompagnati - sempre dagli stessi militari dell'Arma - alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" dove dovranno restare a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Già subito dopo la rapina, i carabinieri avevano rintracciato e arrestato - dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza - Christian Giordano. Il prosieguo delle indagini ha permesso a investigatori e inquirenti di arrivare anche al secondo presunto autore della rapina. E su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ordinanza che è stata appunto eseguita dai militari dell'Arma della stazione di Villaseta.