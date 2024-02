Brucia cassone-frigo di un autocarro, accorrono pompieri e carabinieri

Non ci sono dubbi. Non per i vigili del fuoco, né per i carabinieri. Le fiamme che hanno avvolto e devastato il cassone-frigo dismesso, lasciato su un terreno di contrada Oliva a Racalmuto, sono di natura accidentale.

Ieri pomeriggio, i pompieri del distaccamento di Canicattì e i militari dell'Arma della stazione di Racalmuto sono accorsi in contrada Oliva. Era stato segnalato un incendio. I vigili del fuoco, idranti alla mano, hanno subito circoscritto il rogo del cassone-frigo di un autocarro, un cassone dismesso che era stato lasciato sulla proprietà privata di un commerciante 58enne di Racalmuto. Avuta la meglio sulle fiamme, le verifiche effettuate dai pompieri e dai carabinieri della stazione di Racalmuto hanno permesso d'accertare che la scintilla iniziale si è innescata per cause accidentali.