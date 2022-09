Quadrivio Spinasanta, cresce la preoccupazione: quando finiranno i lavori?

Scorre veloce il conto alla rovescia per l'inizio della scuola anche ad Agrigento. Ma c'è almeno un altro countdown che appare altrettanto importante, ed è quello del completamento dei lavori avviati alcuni giorni fa al Quadrivio Spinasanta, crocevia essenziale per la viabilità cittadina.

Gli interventi sono partiti il 5 settembre e, ha garantito Enel, si dovranno concludere entro 12 giorni. Il rischio di un ritardo, tuttavia, allarma tutti: già nei giorni scorsi i consiglieri comunali Sollano e Nobile erano intervenuti per rappresentare l'allarme lanciato dalle attività commerciali locali cui si aggiunge adesso quello delle tante famiglie che vivono al Quadrivio o dovranno frequentarlo per lavoro o per portare a scuola i propri figli.

Oggi, con i cantieri che sembrano ancora in "alto mare", la preoccupazione sale, anche se ipotesi diritardi al momento non ne sono state paventate.