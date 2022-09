Lavori alla rete elettrica e disagi per automobilisti e commercianti, l’Enel: “Finiremo entro 12 giorni”

Disagi per automobilisti e commercianti nelle vie Piersanti Mattarella e Regione Siciliana a causa dei lavori di interramento dei cavi elettrici da parte di Enel. Sul caso è intervenuto il Codacons che in precedenza aveva contattato proprio l’Enel per avere maggiori informazioni sui tempi di svolgimento ed ultimazione dei lavori.

“E’ arrivata una risposta rapida ed esaustiva - ha detto il responsabile regionale del Codacons Giuseppe Di Rosa - che rassicura soprattutto i commercianti della zona del Quadrivio Spinasanta che da giorni si sono rivolti a noi a causa della difficile convivenza con mezzi pesanti ed operai. Commercianti che sono già in sofferenza per vari motivi, soprattutto per l’aumento dei prezzi beni di prima necessità.

Gli uffici tecnici del distributore di energia e dei servizi hanno risposto che i lavori dovrebbero concludersi entro il 18 settembre, quindi prima dell’inizio delle attività scolastiche. Ci hanno anche fatto sapere che questo intervento è molto importante per migliorare la qualità dei loro servizi nella zona interessata. Ma l’amministrazione comunale, a nostro parere, avrebbe potuto organizzare meglio i lavori concordandoli in tempi diversi”.