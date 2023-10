"Ignorate le osservazioni della difesa": annullata multa da 6mila euro a frantoio

Quando è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non sono state considerate le ragioni del mutato: annullata maxi sanzione a carico di un frantoio della provincia.

Ad ordinare il ritiro in autotutela del provvedimento è stato l'ente competente sulle violazioni ambientali, il Libero Consorzio, che lo scorso 8 agosto aveva ordinato al privato il pagamento di seimila euro perché era accusato di aver scaricato i propri reflui e le acque di vegetazione in modo non regolare.

Adesso l'ordinanza è stata annullata perché gli uffici hanno chiarito che vi è un difetto d'istruttoria: nella procedura per l'irrogazione della sanzione non e? stata infatti esaminata e valutata la memoria difensiva prodotta dallo studio legale che difendeva il frantoio.

Per questo tutto è stato revocato e l'impianto non dovrà pagare nulla.