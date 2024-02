Il Cartello sociale a fianco degli agricoltori: "La politica non li abbandoni"

Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento esprime la propria vicinanza e solidarietà agli agricoltori che in questi giorni stanno protestando scendendo in strada con i trattori per richiamare l'attenzione sia delle autorità competenti che dei cittadini per fare comprendere le ragioni del loro malessere.

"Nessuno, ovviamente - scrive la sigla che raggruppa diocesi e sindacato -, può negare l’importanza di un’agenda politica rispettosa dell’ambiente, tuttavia il criterio della sostenibilità, va coniugato facendosi carico dell' esigenza di non abbandonare a sé stessa un’intera categoria professionale, costretta a sopportare una tassazione non più compatibile con i costi di gestione aziendale".

Il Cartello sociale aggiunge: "In questo senso è chiaro che va perseguito fermamente l’obiettivo di un futuro sostenibile per tutti nell’Unione europea, ma non si possono non condividere le preoccupazioni degli agricoltori per la sostenibilità delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni e per il futuro delle aree rurali. Il settore agricolo svolge, infatti, un ruolo essenziale nel fornirci cibo accessibile e di alta qualità, nel dare vita alle nostre terre e nella salvaguardia e gestione dei nostri paesaggi".