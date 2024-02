I trattori arrivano in città, sotto i templi la protesta degli agricoltori: “Giù le mani dalle nostre terre”

Erano almeno 50 i trattori arrivati, come previsto, a ridosso della Valle dei templi per testimoniare le difficoltà e la sofferenza che gli agricoltori del territorio, insieme ai colleghi di tutta Italia, stanno vivendo in questo periodo. I mezzi sono arrivati da più centri della provincia, dalla vicina Favara, da Licata, Canicattì, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Naro. La polizia ha presidiato le zone più sensibili come la rotonda Giunone.

L’imposizione di controllo sui prodotti esteri, l'equità di prezzo tra i prodotti naturali e quelli sintetici, senza che vi sia un ribassamento del costo di cibi realizzati in laboratorio per renderli maggiormente appetibili sul mercato, l'abolizione dell'Irpef per i coltivatori diretti e l'abolizione delle accise sul carburante agricolo sono i motivi che hanno spinto l’intero settore a dare vita alla mobilitazione. Il prefetto di Agrigento Filippo Romano aveva già sollecitato il ministero delle imprese e del made in Italy con una lettera che evidenzia le difficoltà che agricoltori e allevatori stanno vivendo. Gente costretta addirittura a vendere le proprie aziende: aspetto chiaramente ribadito con i cartelli collocati sui trattori in corteo.