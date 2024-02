Aeroporto, il prefetto incontra il comitato promotore: si discute del progetto di fattibilità

Il vigente piano nazionale aeroporti, redatto dall'Enac, non prevede fino al 2035 la costruzione di nuovi scali. Ma il cosiddetto "Decreto Sud" prevede che la provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, presenti al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità per la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. A rilevarlo, durante l'incontro dei giorni scorsi con il prefetto Filippo Romano, è stato il comitato promotore dell'aeroporto. E la massima autorità governativa della provincia ha scritto alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero delle Infrastrutture.

"Nel corso dell'incontro, la delegazione del comitato promotore aeroporto della fascia centro meridionale della Sicilia ha illustrato l'esigenza di promuovere la creazione di uno scalo. E lo ha fatto - ha spiegato, ad AgrigentoNotizie, il prefetto Filippo Romano - rappresentando ragioni economico-sociali a sostegno dell'opera". Il comitato ha assicurato ai funzionari dell'ufficio territoriale del Governo di far avere notizie aggiornate sull'attuazione dell'articolo che prevede la presentazione di un progetto di fattibilità per la creazione dell'aeroporto "in modo da valutare possibili e ulteriori iniziative istituzionali".

Il Libero consorzio ha, intanto, chiesto di aggiornare il business plan dell'aeroporto. Il capogruppo Dc al consiglio comunale, Pasquale Spataro, ha annunciato che "il partito, che in città conta oggi circa 300 iscritti, si mette a disposizione. La pista potrebbe aumentare i flussi turistici e compensare il gap infrastrutturale a cui ci hanno condannati e provano ancora a condannarci - ha scritto Spataro - . Per una volta che lo Stato investa per potenziare il Sud e la smetta di scippare i fondi al Sud per le infrastrutture, già moderne, del Nord!".