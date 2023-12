Aeroporto, la Regione: "Grande attenzione, ma non è all'ordine del giorno”

“Se ne parla, ma non è all'ordine del giorno”, così ai microfoni di AgrigentoNotizie il presidente della Regione, Renato Schifani, ha parlato della tanto discussa realizzazione di un aeroporto ad Agrigento. Dalla città dei Templi - dove è stato inaugurato il treno che collega Agrigento con l'aeroporto di Punta Raisi -, sulla realizzazione dell'infrastruttura, il governatore della Regione ha ribadito quanto detto nei mesi in occasione della tappa agrigentina del giro ciclistico di Sicilia: “Non mi sento di escludere la possibilità che in futuro possa parlarsi di un aeroporto ad Agrigento, ma essendo una persona pragmatica, nel momento in cui ci sarà un tavolo di studio, anche sotto il profilo del marketing, ma tutto va concertato con il governo nazionale”.

Se da un lato l'articolo 8 bis del decreto Sud, voluto dal deputato agrigentino Calogero Pisano, impegna Regione ed ex provincia regionale di Agrigento a presentare un progetto di fattibilità dell'aeroporto di Agrigento, era stato accolto con entusiasmo negli ambienti politici locali, dall'altro lato, è lo stesso assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò a placare gli animi.

“La provincia di Agrigento – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie l'assessore Aricò – è già servita dall'aeroporto di Lampedusa che però ha un bacino formato da residenti e turisti. Quello di Agrigento è un progetto che guardiamo con grande attenzione e curiosità. Leggeremo le carte – aggiunge Aricò – per capire se sarà un investimento da considerare sostenibile. Per il momento, la priorità del governo è regionale è quella di avere territori interconnessi ed è quello che abbiamo realizzato collegando Agrigento con l'aeroporto di Palermo. Quando avremo il progetto valuteremo costi, benefici e i tempi di realizzazione. In Sicilia occidentale abbiamo due aeroporti: quello di Palermo e quello di Trapani e, in questa fase, dobbiamo collegare la provincia Agrigentina con queste due infrastrutture”.