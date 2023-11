Approvato il Dl Sud, Pisano: "Gettate le basi per l'aeroporto, non sprechiamo l'occasione"

Il Dl Sud è legge e, con esso, l'articolo 8 bis che getta le basi per la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento.

Ad "esultare", come dice una nota, è il deputato agrigentino Calogero Pisano di Noi Moderati.

“Oggi è una giornata storica. Con la conversione in legge del Dl Sud si gettano le fondamenta per la realizzazione di uno scalo aeroportuale nella nostra provincia. Un obiettivo centrato e fortemente voluto, su cui ho lavorato sin dal giorno della mia elezione, un risultato storico che restituisce dignità alla nostra gente. La costruzione di uno scalo aeroportuale avrebbe un effetto positivamente dirompente e porterebbe sviluppo e benessere ad una terra troppe volte abbandonata a sè stessa e troppe volte relegata agli ultimi posti di tutte le classifiche. Oggi, grazie a questo Governo, ed alla maggioranza di centrodestra che lo sostiene, Agrigento ha una grande occasione di riscatto, non sprechiamola”.

L'appello a "non sprecare" l'occasione è tutto connesso a cosa è effettivamente previsto dall'articolo in questione, che non stanzia né risorse né altro in favore della realizzazione dello scalo aeroportuale, ma si limita a dire che "la Provincia Regionale di Agrigento d'intesa la Regione Siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dall' analisi costi-benefici, ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad esso collegate".

Per i sostenitori del progetto è comunque un gran passo avanti, perché stabilisce chi deve fare cosa e incarica ufficialmente il Libero consorzio di procedere in tal senso, ma i più scettici continuano a guardare alla cosa con una buona dose di cautela.